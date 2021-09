En Recuperación de Servicios, IMSS realizó más de 100 mil consultas y 2500 cirugías

Respecto a las principales atenciones en especialidades, se brindaron en los servicios de Cardiología, Cirugía General, Ginecología, Hematología, Medicina Interna, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, y Traumatología y Ortopedia.

Durante la 7ª Jornada Nacional de Recuperación de Servicios participó personal de la Dirección de Prestaciones Médicas. Los servicios médicos que otorgó el IMSS cumplieron estrictos protocolos de seguridad e higiene para salvaguardar la salud de derechohabientes y personal de salud.

Con un total de 17 unidades médicas (14 de Medicina Familiar y tres hospitales), la representación del Seguro Social en Tlaxcala participó en la 7ª Jornada Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios.

La titular de la Coordinación Técnica de Programas de Enfermería del IMSS, Fabiana Zepeda Arias, destacó las atenciones en consulta externa, así como las acciones de medicina preventiva PrevenIMSS, en los que participó personal directivo de las unidades médicas.

Explicó que en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, La Loma; los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) con Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 8 y con UMF No. 2 de Apizaco, registraron un total de 36 consultas de Oftalmología y 19 cirugías generales y oftalmológicas.