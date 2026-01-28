"¿En qué momento te compras eso?": influencer español visita México y critica "changuitos" de Chapultepec

“La gente se compra esa cosa que tenía la cabeza esa mujer (el changuito), ¿en qué momento se te ocurre a ti gastarte tus euros, pesos mexicanos, dólares o lo que tú quieras en eso? En fin”, comentó Ibán al observar a una mujer usando el colorido accesorio, típico de parques y ferias mexicanas.

El comentario dividió opiniones entre sus seguidores. Mientras algunos lo tomaron con humor como parte de su estilo, otros usuarios consideraron que el influencer fue despectivo hacia una tradición popular que, si bien excéntrica, forma parte del folclore urbano. “México es surrealista por naturaleza”, escribió una seguidora en tono de orgullo.