"¿En qué momento te compras eso?": influencer español visita México y critica "changuitos" de Chapultepec

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer español Ibán García, reconocido por su estilo sarcástico en redes sociales, ha generado todo tipo de reacciones tras publicar un video durante su visita al Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde se burló de los populares “changuitos” de peluche que se colocan en la cabeza y que son vendidos como recuerdo por comerciantes ambulantes.
“La gente se compra esa cosa que tenía la cabeza esa mujer (el changuito), ¿en qué momento se te ocurre a ti gastarte tus euros, pesos mexicanos, dólares o lo que tú quieras en eso? En fin”, comentó Ibán al observar a una mujer usando el colorido accesorio, típico de parques y ferias mexicanas.
El comentario dividió opiniones entre sus seguidores. Mientras algunos lo tomaron con humor como parte de su estilo, otros usuarios consideraron que el influencer fue despectivo hacia una tradición popular que, si bien excéntrica, forma parte del folclore urbano. “México es surrealista por naturaleza”, escribió una seguidora en tono de orgullo.
Durante su estancia, Ibán también compartió que padeció malestar estomacal tras probar comida local, experiencia que sus seguidores atribuyeron con humor a la llamada “venganza de Moctezuma”, como se conoce al trastorno gastrointestinal que afecta a muchos turistas. “Cada extranjero está destinado a conocerla”, escribió una usuaria. No obstante, muchos destacaron las experiencias positivas del influencer en el país, como la devolución de una chamarra extraviada por parte de un taxista, lo que generó mensajes de orgullo entre internautas mexicanos.
Ibán García, quien suma más de un millón de seguidores en redes sociales, continúa documentando su viaje por México entre anécdotas, contrastes culturales y un diálogo constante —a veces polémico— con la comunidad digital que lo sigue.
rmr