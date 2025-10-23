En plena emergencia, en Cámara de Diputados bailan con Sonora Santanera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de una emergencia nacional por lluvias en al menos cinco estados del país, que hasta ahora ha dejado 79 personas fallecidas, un evento cultural en la Cámara de Diputados ha encendido la polémica: legisladores bailando al ritmo de la Sonora Santanera mientras México enfrenta una tragedia.

La Cámara de Diputados otorgó un reconocimiento a la “Única e Internacional Sonora Santanera” por sus 70 años de trayectoria. El homenaje incluyó una presentación musical en el auditorio "Aurora Jiménez", ubicada en el recinto legislativo de San Lázaro.

El evento, al que asistieron tanto trabajadores del Congreso como legisladores, fue duramente criticado luego de que se viralizaran videos de diputados bailando mientras otras zonas del país sufrían inundaciones y pérdida de vidas.