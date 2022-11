"En nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna", asegura AMLO

"Que nadie se confunda o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay funcionarios, lo tengo que decir porque nuestros adversarios son muy hipócritas, muy falsarios, pero es importante que se sepa, qué no hay funcionarios como García Luna; no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es encubridora de torturas y masacres", señaló AMLO frente a miles de simpatizantes morenistas.