En noviembre se presentará propuesta de jornada laboral de 40 horas, adelanta Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este martes que la propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales será presentada en noviembre por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Bolaños.

La declaración se dio durante su conferencia de prensa matutina, donde la mandataria federal subrayó que el proyecto avanza tras un proceso de diálogo entre sindicatos, trabajadores y empresarios.

Además, reiteró que esta reforma laboral será gradual para evitar afectaciones al sector productivo, pero no implicará una disminución de salarios ni frenará los aumentos que ya están en curso. sea una por la otra”, expresó.

En el Congreso de la Unión, la iniciativa ha generado diversas reacciones. La propuesta busca reformar el Artículo 123 de la Constitución, y ya cuenta con respaldo de legisladores de Morena y otras fuerzas progresistas.

Cabe recordar que México es uno de los países con las jornadas laborales más extensas de la OCDE, por lo que este ajuste representaría un cambio histórico en la política laboral nacional.

rmr