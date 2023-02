En medio de pleito, UNAM nombra nuevo abogado; Hugo Concha

Hugo Alejandro Concha Cantú es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Relaciones Internacionales por The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University.

A partir de 1994 es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y ha sido investigador visitante del Centro de Estudios de México, Fundación Ortega y Gasset, en la Universidad Pompeu Fabre, Barcelona.

Entre los cargos que ha ocupado están: asesor del Procurador General de la República (1994); subdirector de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asesor del Abogado General de la UNAM (1995-1996); asesor del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2000 y 2002); y consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2000.

Además, estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, de abril a junio de 2008, y fue director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de octubre de 2005 a enero de 2010.

