En llamada, Sheinbaum y Trump pactan diálogo comercial antes de vencerse plazo arancelario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que discutieron los avances en torno a las 54 barreras no arancelarias que continúan pendientes entre ambas naciones.

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que la conversación fue breve y se centró únicamente en temas comerciales. Esta fue la décima ocasión en la que ambos mandatarios dialogan desde que asumieron sus respectivos cargos.

"Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que va muy avanzado de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes", expresó la jefa del Ejecutivo mexicano.

De acuerdo con Sheinbaum, se acordó una nueva llamada en las próximas semanas para tratar de concretar el entendimiento, especialmente porque se acerca el 1 de noviembre, fecha límite pactada previamente por ambos gobiernos para cerrar este proceso.

“Entonces acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el primero de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses”, indicó.

La mandataria subrayó que el diálogo no incluyó asuntos relacionados con migración o seguridad.

“Hablamos esencialmente del tema de lo comercial y acordamos que siguen trabajando sobre migración o seguridad… Tenemos un entendimiento y nos volveremos hablar para el tema comercial pues en próximas semanas”, añadió.

rmr