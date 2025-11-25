En el 25N, Gobierno de México presenta agenda nacional por la vida y bienestar de las mujeres

“El esfuerzo que estamos haciendo es muy importante; el acoso, el abuso contra las mujeres tiene que ser sancionado, es un delito”, enfatizó la presidenta Sheinbaum. “Pero también tiene que haber un proceso de educación para hombres y mujeres, de tal forma que cualquier acción violenta contra una mujer deje de verse como costumbre. Se trata de atención a las causas y cero impunidad”.

70% de mujeres mexicanas ha vivido algún tipo de violencia

La secretaria Citlalli Hernández recordó que, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), el 70.1% de las mujeres en México ha vivido algún tipo de violencia, y el 49.7% ha sido víctima de violencia sexual.

Para combatir esta problemática, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, presentó las actividades que se realizarán durante los 16 Días de Activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Estas acciones serán ejecutadas por los tres niveles de gobierno e incluyen: