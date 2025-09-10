En decomiso histórico, Semar asegura 1.6 toneladas de cocaína en las costas de Guerrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un nuevo golpe al narcotráfico, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 1.6 toneladas de cocaína en mar abierto, frente a las costas del estado de Guerrero, específicamente al suroeste del puerto de Acapulco.

Durante un operativo de vigilancia marítima y aérea, personal naval detectó embarcaciones sospechosas dedicadas presuntamente al trasiego de drogas. Tras una persecución e intervención táctica, los marinos lograron interceptar las lanchas, localizando 54 bultos tipo costalillas, que contenían mil 600 paquetes de cocaína con un peso total de 1,600 kilogramos.

Tanto la droga como las embarcaciones aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para la integración de la carpeta de investigación y la judicialización del caso.