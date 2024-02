En Baja California, entregan 512 bases a trabajadores del OPD IMSS-Bienestar

“Esta basificación parte de la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda cree sus plazas, sus plazas no eran vacantes, eran eventuales, eran sin fuente de financiamiento, por eso no los contrataban, por eso no les daban la base y mantenían este esquema que era tan doloroso, incluso inhumano mantener así al personal que se dedica a la salud y a la atención de las personas”

dijo