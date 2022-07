En 9ª Jornada Nacional de Servicios Ordinarios, IMSS realiza casi 98 mil consultas y 2 mil 791 cirugías

Además, se concretaron seis donaciones cadavéricas de tejidos, en la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes”, Hospital General Regional (HGR) No. 1 Charo, Michoacán; Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 Mazatlán, Sinaloa; HGZ No. 17 Monterrey, Nuevo León, y HGZ No. 68 Tulpetlac, Estado de México Oriente.

En la Representación del IMSS en Querétaro se aperturó la Consulta Externa de Especialidades con la participación de tres hospitales y la Unidad Médica de Atención Ambulatoria, con especial atención en Oftalmología, Medicina Interna, Neumología, Reumatología, Otorrinolaringología y Cardiología; se priorizaron cirugías con mayor rezago quirúrgico y se otorgaron otros servicios para beneficiar a grupos vulnerables.

En Nuevo León se realizaron Ferias de la Salud en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 26 y 30 con la programación de estudios de mastografías, detecciones de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, hipertensión arterial, diabetes mellitus, salud bucal, obesidad y sobrepeso; además se otorgaron consultas y cirugías en diversas especialidades

En el Hospital de Especialidades del CMN La Raza se efectuaron 47 cirugías de las especialidades de Cirugía General, Cirugía Reconstructiva, Neurocirugía, Coloproctología, Urología, Cirugía Maxilofacial y Angiología; en Consulta Externa se proporcionaron 307 consultas de Especialidad y 362 estudios y/o procedimientos en Medicina Nuclear, Imagenología, Hemodinamia, Marcapasos y electrofisiología.

