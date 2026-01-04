En 2025 avanzaron obras ferroviarias para conectar regiones del país: SICT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que durante 2025 se lograron avances significativos en la red ferroviaria nacional, especialmente en el desarrollo de trenes de pasajeros que buscan mejorar la conectividad entre regiones clave del país.

De acuerdo con el balance anual, están en proceso de construcción 787 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros, como parte de la estrategia federal para diversificar los medios de transporte, fortalecer la infraestructura pública y reducir la saturación en carreteras y aeropuertos.

Entre las rutas destacadas se encuentran:

México-Querétaro

México-Pachuca

Querétaro-Irapuato

Saltillo-Nuevo Laredo (estas últimas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional)

Además, este año comenzaron las pruebas preoperativas del tramo Lechería–AIFA, que tendrá una longitud de 23.7 kilómetros y capacidad para atender a 82 mil pasajeros diarios.

También se informó que están en su fase final las pruebas dinámicas y estáticas del tren “El Insurgente”, uno de los proyectos emblemáticos de esta administración.

Según la SICT, el impulso al transporte ferroviario representa una estrategia sustentable que ayudará a conectar polos industriales y centros urbanos, al mismo tiempo que reduce emisiones contaminantes y genera empleos. Tan solo este año, las obras en conjunto generaron 87 mil fuentes de trabajo, en coordinación con empresas y entidades del sector público.

