En Álamo, Veracruz, lanzan lodo a alcaldesa tras inundaciones; los visitó luego de 14 días, acusan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi dos semanas de las graves inundaciones que azotaron la zona norte de Veracruz, la alcaldesa de Álamo Temapache, Blanca Lilia Arrieta Pardo, enfrentó un duro recibimiento por parte de los habitantes de la colonia Pantepec, quienes la recibieron con gritos, reproches y lanzamientos de lodo, impidiéndole dialogar y obligándola a retirarse del lugar.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la mandataria intenta acercarse a los vecinos afectados. "¿14 días después te presentas?", le recrimina una mujer, expresando el malestar generalizado entre los damnificados por la demora en la atención. En medio del tumulto, Arrieta optó por cruzar un puente peatonal para evitar una confrontación directa.
La tensión en el municipio ha ido en aumento desde el pasado 10 de octubre, cuando las intensas lluvias del Disturbio Tropical 90 y una vaguada provocaron severas afectaciones. En Álamo Temapache se reportaron dos personas fallecidas y al menos seis en calidad de no localizadas, mientras que en todo el estado de Veracruz el saldo fue de 35 muertos y 11 desaparecidos.
La ciudadanía ya había manifestado su inconformidad días antes. El 16 de octubre, vecinos de la colonia Niños Héroes depositaron basura y escombros frente al domicilio de la alcaldesa en protesta por el uso de un predio como basurero provisional, medida que calificaron de ineficiente ante la magnitud del desastre.
Además de las críticas por su manejo de la emergencia, la administración de Arrieta Pardo también está bajo escrutinio por presuntas irregularidades administrativas. El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un posible daño patrimonial superior a los 22 millones de pesos durante su primer año de gestión, observaciones que no fueron adecuadamente solventadas por el ayuntamiento.
La indignación se intensificó cuando se difundieron imágenes de la alcaldesa comprando en una tienda de lujo mientras su municipio enfrentaba la crisis. Esta percepción de indiferencia ha colocado a Blanca Lilia Arrieta en el centro de la polémica.
