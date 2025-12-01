Empresarios de Singapur apuestan por el Plan México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México dio un paso estratégico hacia el fortalecimiento de sus lazos con Asia al captar la atención del sector empresarial de Singapur, que ha mostrado interés en integrarse al Plan México. El encuentro se dio en el marco de la visita de Estado del presidente singapurense Tharman Shanmugaratnam, quien sostuvo reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum en un esfuerzo por impulsar una cooperación económica, digital y logística sin precedentes.

Durante tres encuentros –privado, empresarial y bilateral– ambos mandatarios abordaron temas clave como la digitalización, la infraestructura y la logística. “Nos dio mucho gusto escuchar al sector empresarial de Singapur hablar del Plan México y las oportunidades que se brindan para las inversiones”, expresó Sheinbaum.

El Plan México se perfila como una de las estrategias económicas más ambiciosas del país, y el respaldo de un hub financiero como Singapur podría marcar un antes y un después en su ejecución. Con este contexto, la mandataria mexicana enfatizó el papel estratégico de Singapur en la consolidación del corredor transpacífico y en el fortalecimiento de la economía digital nacional.

La presidenta compartió que se trabaja ya en un esquema bilateral de cooperación digital, lo que permitirá compartir experiencias, tecnologías y acelerar la modernización de la infraestructura mexicana. Esta alianza también contempla el impulso a proyectos en puertos, movilidad económica, innovación y talento humano.

Uno de los anuncios más destacados fue la apertura en 2026 de una embajada residente de Singapur en México, la primera en un país de habla hispana y la segunda en América Latina. Para ambos gobiernos, esta sede diplomática será un catalizador de inversiones y proyectos bilaterales.