Empresario busca a familia de la CDMX para regalarle un auto

Un video mostró a una pareja cargando a sus dos bebés con tanques de oxígeno
El objetivo: regalarles un automóvil para facilitar su día a día
Rodrigo Peña
Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una historia en redes sociales detonó un gesto que hoy conmueve a muchas personas. Un empresario regiomontano, dueño de una concesionaria de automóviles en Monterrey, busca a una pareja de la Ciudad de México para regalarles un automóvil que puede ser un cambio significativo en su vida.

El origen de esta cadena de solidaridad fue un video donde se ve a una pareja cargando a sus dos pequeños bebés en arneses pegados al pecho. El padre, además, sostenía tanques de oxígeno y manguerillas que asistían la respiración de los niños. Dos bebés. Dos tanques. Dos adultos dándolo todo. La escena, cruda y humana, no dejó indiferente a nadie.

Desde Monterrey, el empresario decidió actuar. “No va a ser el mejor carro del año, pero sé que les va a servir muchísimo para salir adelante”, expresó al hacer pública su intención de encontrar a la familia y entregarles el vehículo de manera gratuita, como una herramienta para facilitar traslados médicos, trabajo y una vida un poco menos cuesta arriba.

Hoy, usuarios de todo el país se han sumado a la búsqueda de la pareja, demostrando que, cuando la empatía se comparte, puede recorrer más kilómetros que cualquier automóvil.

