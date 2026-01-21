Empresario busca a familia de la CDMX para regalarle un auto

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una historia en redes sociales detonó un gesto que hoy conmueve a muchas personas. Un empresario regiomontano, dueño de una concesionaria de automóviles en Monterrey, busca a una pareja de la Ciudad de México para regalarles un automóvil que puede ser un cambio significativo en su vida.

El origen de esta cadena de solidaridad fue un video donde se ve a una pareja cargando a sus dos pequeños bebés en arneses pegados al pecho. El padre, además, sostenía tanques de oxígeno y manguerillas que asistían la respiración de los niños. Dos bebés. Dos tanques. Dos adultos dándolo todo. La escena, cruda y humana, no dejó indiferente a nadie.