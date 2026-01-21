Empresario busca a familia de la CDMX para regalarle un auto

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una historia en redes sociales detonó un gesto que hoy conmueve a muchas personas. Un empresario regiomontano, dueño de una concesionaria de automóviles en Monterrey, busca a una pareja de la Ciudad de México para regalarles un automóvil que puede ser un cambio significativo en su vida.
Desde Monterrey, el empresario decidió actuar. “No va a ser el mejor carro del año, pero sé que les va a servir muchísimo para salir adelante”, expresó al hacer pública su intención de encontrar a la familia y entregarles el vehículo de manera gratuita, como una herramienta para facilitar traslados médicos, trabajo y una vida un poco menos cuesta arriba.
Hoy, usuarios de todo el país se han sumado a la búsqueda de la pareja, demostrando que, cuando la empatía se comparte, puede recorrer más kilómetros que cualquier automóvil.
RPO