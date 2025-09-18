Empresa Silza cubrirá gastos funerarios del chofer de pipa fallecido en Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa de gas que explotó el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, emitió un comunicado este jueves en el que lamentó el fallecimiento de su operador, Fernando Soto Munguía, y anunció que se hará cargo de los gastos funerarios y del apoyo integral a su familia.
En el documento, la compañía expresó su pésame a los deudos y garantizó que pondrá a disposición de la familia asesoría legal para asegurar el pago de las indemnizaciones correspondientes, además de acompañamiento para cubrir sus necesidades durante el proceso de duelo.
Silza informó también que reforzará sus protocolos de seguridad y capacitación con el fin de evitar que hechos de esta magnitud vuelvan a ocurrir.
De manera complementaria, en un comunicado emitido un día antes (17 de septiembre), la empresa informó que ya había comparecido ante el Ministerio Público y que cuenta con cuatro pólizas de seguro vigentes para respaldar la reparación de los daños ocasionados por el accidente.
Hasta el último corte de la Secretaría de Salud de la CDMX, el siniestro en Iztapalapa ha dejado 21 personas fallecidas, 27 hospitalizadas y 36 altas médicas.
