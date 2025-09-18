Empresa Silza cubrirá gastos funerarios del chofer de pipa fallecido en Iztapalapa

Silza informó también que reforzará sus protocolos de seguridad y capacitación con el fin de evitar que hechos de esta magnitud vuelvan a ocurrir.

De manera complementaria, en un comunicado emitido un día antes (17 de septiembre), la empresa informó que ya había comparecido ante el Ministerio Público y que cuenta con cuatro pólizas de seguro vigentes para respaldar la reparación de los daños ocasionados por el accidente.

Hasta el último corte de la Secretaría de Salud de la CDMX, el siniestro en Iztapalapa ha dejado 21 personas fallecidas, 27 hospitalizadas y 36 altas médicas.