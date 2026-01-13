¿Empeñaste y no recuperaste tu objeto? Podrías tener dinero pendiente por cobrar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En momentos de urgencia financiera, como el inicio de año, muchas personas recurren a las casas de empeño para obtener dinero rápido. Sin embargo, cuando no se recupera el artículo empeñado y este es vendido, pocos saben que aún podrían tener derecho a un pago.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó recientemente que, si el objeto empeñado se vende por un precio mayor al adeudo total, la diferencia —conocida como demasía— debe ser entregada al consumidor original.

¿Qué es la demasía y por qué es importante?

La demasía es el dinero que resulta de restar al precio de venta de un artículo empeñado el monto del préstamo, los intereses y comisiones. Si hay un sobrante, ese excedente pertenece al consumidor, no a la casa de empeño.

Profeco enfatiza que este derecho es poco conocido, pero es legal y exigible, siempre y cuando se presenten los documentos correspondientes y no haya vencido el plazo para reclamarlo.

¿Cuánto tiempo tienes para reclamar?

La ley establece que el plazo para reclamar la demasía es de un año, contado a partir de la fecha en que la prenda fue vendida. Si el consumidor no lo solicita dentro de ese periodo, pierde el derecho, incluso si existió un excedente.

¿Qué necesitas para cobrar la demasía?

Para solicitar este dinero, el consumidor debe presentar:

El contrato original de empeño

Identificación oficial vigente

El pago debe hacerse en efectivo, y no es una cortesía, sino una obligación legal.

¿Qué pasa si la casa de empeño se niega a pagar?

Si la casa de empeño retrasa o se niega a entregar el dinero, Profeco invita a los ciudadanos a presentar una queja formal. La institución puede intervenir como mediadora e incluso iniciar procedimientos administrativos.

También recuerda que todas las casas de empeño deben estar registradas en el Registro Público de Casas de Empeño (RPCE) para operar legalmente.

Recomendaciones clave:

Revisa cuidadosamente el contrato, incluso si ya no piensas recuperar tu artículo.

Conserva tus documentos y verifica la fecha límite para reclamar.

Pregunta directamente si tu prenda fue vendida y si se generó demasía.

Acude a Profeco si la casa de empeño no responde.

mrh