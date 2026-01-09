Emma Watson regresa a las playas mexicanas: así fue vista en Puerto Vallarta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz británica Emma Watson, reconocida mundialmente por su papel de Hermione Granger en la saga Harry Potter, comenzó el año 2026 vacacionando en las playas de Puerto Vallarta, Jalisco, uno de los destinos turísticos más visitados y exclusivos de México.
Su llegada al país fue captada en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, donde fue vista vestida de forma sencilla y relajada, acompañada únicamente por un guía de turistas y cargando una mochila. La actriz evitó llamar la atención, pero varios fans lograron identificarla y compartir imágenes y videos en redes sociales, lo que provocó una rápida viralización del contenido en plataformas como Instagram, TikTok y X (antes Twitter).
La visita de Watson no es una novedad. Ya en enero de 2023 fue vista en el mismo destino, disfrutando de la playa, practicando yoga y conviviendo de forma amable con seguidores que la reconocieron.
En esta nueva estancia, testigos la vieron recorriendo algunas zonas costeras y saliendo de tiendas locales, lo que ha sido interpretado por sus seguidores como un gesto de cercanía y sencillez.
Watson se suma a la lista de celebridades que eligen México para desconectarse de los reflectores. Figuras como Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston o Drake también han visitado Tulum, Los Cabos o la Riviera Maya, consolidando a México como un paraíso para el descanso, la privacidad y la reconexión con la naturaleza.
