Emma Watson regresa a las playas mexicanas: así fue vista en Puerto Vallarta

La visita de Watson no es una novedad. Ya en enero de 2023 fue vista en el mismo destino, disfrutando de la playa, practicando yoga y conviviendo de forma amable con seguidores que la reconocieron.

En esta nueva estancia, testigos la vieron recorriendo algunas zonas costeras y saliendo de tiendas locales, lo que ha sido interpretado por sus seguidores como un gesto de cercanía y sencillez.

Watson se suma a la lista de celebridades que eligen México para desconectarse de los reflectores. Figuras como Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston o Drake también han visitado Tulum, Los Cabos o la Riviera Maya, consolidando a México como un paraíso para el descanso, la privacidad y la reconexión con la naturaleza.

BCT