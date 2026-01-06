Emilio Azcárraga vende 26 millones de acciones de Televisa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un comunicado oficial, Grupo Televisa anunció que Emilio Azcárraga Jean concretó un acuerdo para la venta de una parte minoritaria de sus acciones serie “A” de la empresa. Los compradores son Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, ambos miembros actuales del consejo directivo de Televisa.
Según el documento emitido por la compañía, la transacción fue pactada en partes iguales entre los dos ejecutivos.
“Grupo Televisa anuncia que Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega notificaron a la compañía que celebraron un convenio conforme al cual Gómez y De Angoitia acordaron comprar a Emilio Azcárraga, en partes iguales, una parte minoritaria de las acciones de la compañía, consistentes en 26 mil 332 millones 332 mil 804 acciones Serie ‘A’”, señala el comunicado.
Con esta operación, Gómez y De Angoitia se convierten en accionistas minoritarios con mayor injerencia dentro de la toma de decisiones de la empresa, aunque aún se mantienen subordinados a los accionistas mayoritarios, quienes conservan el control estratégico, especialmente en cuestiones financieras.
Como parte del protocolo habitual en este tipo de movimientos, tanto la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) iniciarán una revisión para evaluar la validez y el posible impacto de la transacción en el mercado.
Este proceso puede extenderse desde algunas semanas hasta varios meses. En caso de un dictamen favorable por parte de los organismos reguladores, se autorizará y formalizará el traspaso accionario.
Hasta el momento, no se ha informado si la venta forma parte de una estrategia mayor de Emilio Azcárraga Jean para distanciarse de la empresa, especialmente tras su salida del control operativo hace algunos años, o si responde a una reestructura accionaria interna.
