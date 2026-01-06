Emilio Azcárraga vende 26 millones de acciones de Televisa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un comunicado oficial, Grupo Televisa anunció que Emilio Azcárraga Jean concretó un acuerdo para la venta de una parte minoritaria de sus acciones serie “A” de la empresa. Los compradores son Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, ambos miembros actuales del consejo directivo de Televisa.

Venta en partes iguales

Según el documento emitido por la compañía, la transacción fue pactada en partes iguales entre los dos ejecutivos.

“Grupo Televisa anuncia que Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega notificaron a la compañía que celebraron un convenio conforme al cual Gómez y De Angoitia acordaron comprar a Emilio Azcárraga, en partes iguales, una parte minoritaria de las acciones de la compañía, consistentes en 26 mil 332 millones 332 mil 804 acciones Serie ‘A’”, señala el comunicado.

Con esta operación, Gómez y De Angoitia se convierten en accionistas minoritarios con mayor injerencia dentro de la toma de decisiones de la empresa, aunque aún se mantienen subordinados a los accionistas mayoritarios, quienes conservan el control estratégico, especialmente en cuestiones financieras.