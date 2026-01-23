Embajador Ronald Johnson revela que Ryan Wedding se entregó voluntariamente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó este viernes que el narcotraficante y exatleta olímpico Ryan Wedding se entregó de manera voluntaria en territorio mexicano, como resultado de la coordinación entre autoridades de ambos países.

En un comunicado fechado el 23 de enero de 2026, Johnson señaló que la entrega fue consecuencia directa de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y Estados Unidos, que trabajaron de manera conjunta y coordinada.

“La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación”, expresó el diplomático.

El embajador destacó que el caso representa un avance concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y el narcotráfico, además de subrayar el compromiso del presidente estadounidense Donald Trump para perseguir a quienes “envenenan” a las comunidades con drogas y violencia.

Johnson agregó que la entrega de Wedding refleja la colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que los delincuentes rindan cuentas sin importar el lugar donde operen.