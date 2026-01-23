Embajador Ronald Johnson revela que Ryan Wedding se entregó voluntariamente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó este viernes que el narcotraficante y exatleta olímpico Ryan Wedding se entregó de manera voluntaria en territorio mexicano, como resultado de la coordinación entre autoridades de ambos países.
En un comunicado fechado el 23 de enero de 2026, Johnson señaló que la entrega fue consecuencia directa de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y Estados Unidos, que trabajaron de manera conjunta y coordinada.
“La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación”, expresó el diplomático.
El embajador destacó que el caso representa un avance concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y el narcotráfico, además de subrayar el compromiso del presidente estadounidense Donald Trump para perseguir a quienes “envenenan” a las comunidades con drogas y violencia.
Johnson agregó que la entrega de Wedding refleja la colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que los delincuentes rindan cuentas sin importar el lugar donde operen.
Asimismo, reconoció el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, así como del Departamento de Justicia y el FBI de Estados Unidos, al considerar el caso un ejemplo de cooperación bilateral en materia de seguridad.
“Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos”, concluyó.
Previamente, el FBI informó que Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos y comparado con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue capturado la noche del jueves en México y será extraditado a Estados Unidos.
Ryan Wedding permaneció oculto en México durante más de una década y, desde 2024, enfrenta cargos por tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos. En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que condujera a su captura.
Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en Salt Lake City, en la disciplina de snowboard. De acuerdo con autoridades estadounidenses, es señalado como líder de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de decenas de toneladas de cocaína cada año hacia Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México.
Su historial criminal incluye una condena en 2010 a 48 meses de prisión por intentar introducir 24 kilogramos de cocaína a Canadá desde San Diego. Tras ser extraditado a Canadá en 2011, habría retomado actividades ilícitas ligadas al cártel de Sinaloa, antes de huir nuevamente a México.
mrh