Embajador mexicano da El Grito en Roma con traje de charro y desata polémica

El evento, realizado en la sede diplomática en Roma, fue el primero de Lozano como embajador, luego de que su nombramiento fuera ratificado por el Senado en agosto de 2025. Su designación, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido objeto de críticas debido a su falta de trayectoria en el servicio exterior, a pesar de su formación académica y su carrera en medios y la academia.

“No tiene experiencia ni sobriedad, solo espectáculo”, opinó un comentarista. En contraste, simpatizantes del diplomático defendieron su vestimenta como un gesto cultural legítimo. “Critican hasta lo mexicano; si se hubiera puesto smoking, también lo juzgarían”, respondió otro usuario.

La controversia alcanzó a figuras políticas, principalmente de la oposición, que cuestionaron la imagen de la diplomacia mexicana. Por su parte, militantes de Morena consideraron que el acto fue una forma de acercarse a la comunidad migrante y demostrar orgullo patrio sin complejos.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido un posicionamiento oficial. Sin embargo, en declaraciones recogidas durante el evento, Lozano defendió su elección de vestimenta señalando que “la mexicanidad se vive con símbolos, música y orgullo en todo el mundo”.

La polémica, más allá del traje, refleja el escrutinio público al que está sujeto el nuevo embajador y revive las discusiones sobre profesionalismo y simbolismo en la política exterior del país.

