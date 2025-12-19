Embajador de EU reconoce estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, elogió los resultados de la estrategia de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que ha generado avances concretos en la cooperación bilateral entre ambos países.
A través de una publicación en la red social X, Johnson expresó:
“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, México y Estados Unidos realizan acciones concretas en materia de seguridad que fortalecen a nuestros países.”
El mensaje estuvo acompañado de un video en el que aparece el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien también reconoce el trabajo de la administración mexicana en el combate al crimen y en la cooperación interinstitucional.
En su publicación, el embajador Ronald Johnson respaldó las declaraciones de Marco Rubio y coincidió en que el trabajo conjunto entre ambas naciones ha permitido que México y Estados Unidos sean “más seguros y más prósperos”.
Aun así, el diplomático subrayó que aún queda mucho por hacer para seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en temas de seguridad y enfrentar de forma conjunta amenazas transnacionales.
El reconocimiento de Ronald Johnson se suma a los recientes señalamientos positivos del secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó en conferencia de prensa que México está “haciendo más en el tema de seguridad que en cualquier otro momento de su historia”.
Rubio detalló que el gobierno federal ha implementado una estrategia frontal contra el crimen organizado, con énfasis en el combate al narcotráfico, el control en zonas marítimas y la cooperación con países latinoamericanos en estrategias regionales.
“Gracias a esta cooperación, hemos tenido avances visibles, aunque sabemos que el desafío continúa”, puntualizó Rubio.
Ambos funcionarios estadounidenses destacaron que la coordinación entre agencias mexicanas y estadounidenses ha sido clave para mejorar la eficiencia de las acciones contra el crimen organizado y consolidar una relación más sólida en términos de seguridad.
El respaldo diplomático hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum marca un momento relevante en la relación bilateral, especialmente en temas sensibles como el narcotráfico, las amenazas transfronterizas y la seguridad regional.
