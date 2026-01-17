Embajador de EE.UU. reconoce a México por la captura de uno de los 10 más buscados del FBI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cooperación entre autoridades de México y Estados Unidos permitió la captura en Hidalgo de Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), acusado de delitos graves como asesinato en primer grado, secuestro y robo.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención del prófugo, la cual, precisó, tiene fines de extradición.

“El detenido es identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 250 mil dólares por información que llevara a su captura”, publicó García Harfuch.

El hombre, de nacionalidad estadounidense, fue localizado en el municipio de Pachuca, Hidalgo, donde tenía su residencia desde hace varios años. Era buscado por las autoridades de Carolina del Norte desde 2016, tras el homicidio de una mujer en ese estado.