Embajador de EE.UU. elogia entrega de reos; destaca voluntad compartida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 37 personas privadas de la libertad fueron entregadas por el Gobierno de México a autoridades estadounidenses para que enfrenten cargos en ese país, como parte de una acción conjunta contra el crimen organizado.
La noticia fue confirmada en redes sociales por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien destacó que este tipo de acciones reflejan la “voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y grupos narcoterroristas dondequiera que operen”.
“La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles”, publicó Johnson, al tiempo que reconoció la colaboración entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Horas antes, la mandataria mexicana declaró en su conferencia “Mañanera del Pueblo” que la entrega respondió a una solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU., pero subrayó que se trató de una “decisión soberana”, tomada en el seno del Consejo Nacional de Seguridad.
“Es muy importante aclarar que la decisión se toma por conveniencia para México, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana”, sostuvo.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que los reos representaban “una amenaza real para la seguridad” del país. Entre ellos se encuentran líderes regionales de los cárteles del Noroeste, los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esta es la tercera entrega de este tipo bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre de 2024. Las dos anteriores se realizaron en 2025, en medio de crecientes presiones por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha criticado públicamente lo que considera una respuesta insuficiente de México en el combate al narcotráfico.
Cabe recordar que, hace una semana, Trump amenazó nuevamente con desplegar ataques terrestres contra organizaciones criminales dentro de territorio mexicano, algo que fue rechazado con firmeza por Sheinbaum en una llamada telefónica entre ambos mandatarios.
