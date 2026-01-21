Embajador de EE.UU. elogia entrega de reos; destaca voluntad compartida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 37 personas privadas de la libertad fueron entregadas por el Gobierno de México a autoridades estadounidenses para que enfrenten cargos en ese país, como parte de una acción conjunta contra el crimen organizado.

La noticia fue confirmada en redes sociales por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien destacó que este tipo de acciones reflejan la “voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y grupos narcoterroristas dondequiera que operen”.

“La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles”, publicó Johnson, al tiempo que reconoció la colaboración entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Horas antes, la mandataria mexicana declaró en su conferencia “Mañanera del Pueblo” que la entrega respondió a una solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU., pero subrayó que se trató de una “decisión soberana”, tomada en el seno del Consejo Nacional de Seguridad.