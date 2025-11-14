Embajador de EE.UU. destaca resultados de cooperación con México en seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la cooperación bilateral en materia de seguridad “sigue dando resultados concretos”, especialmente en la lucha contra el tráfico de fentanilo, el combate a los cárteles y el decomiso de armas.
A través de sus redes sociales, el diplomático estadounidense celebró los avances recientes obtenidos entre ambas naciones, y calificó estas acciones como un “ejemplo de seguridad compartida en acción”.
“¡Cuando las naciones trabajan juntas, su gente se beneficia!”, expresó.
En el contexto de la reapertura del gobierno de Donald Trump, Johnson afirmó que el reciente cierre administrativo en Estados Unidos no afectó los esfuerzos conjuntos con México para garantizar la seguridad fronteriza.
“Nuestra seguridad fronteriza no se detiene”, afirmó.“ Junto con México, mantuvimos la frontera más segura de la historia —frenando cruces ilegales, desarticulando redes de tráfico y decomisando armas y fentanilo”.
El embajador reiteró que la relación con México en temas de seguridad continuará fortaleciéndose para entregar “resultados que protejan a nuestras comunidades y salven vidas”.
