Embajada de Palestina agradece postura de Sheinbaum ante conflicto en Gaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada del Estado de Palestina en México agradeció públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su postura respecto al conflicto en Gaza, en la que condenó lo ocurrido como un acto de genocidio y expresó el respaldo de México al reconocimiento del Estado palestino.
“Agradecemos a la presidenta @Claudiashein por las posiciones de principio de México y por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es genocidio. Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia”, publicó la representación diplomática a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).
El mensaje fue acompañado por una imagen de la presidenta mexicana durante su participación en la llamada Conferencia del Pueblo, realizada este lunes, desde donde confirmó que México enviará a la ONU una postura basada en la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.
Como se informó previamente, Sheinbaum declaró que el canciller Juan Ramón de la Fuente llevará este mensaje a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas y reiteró el reconocimiento de México a los Estados de Israel y Palestina. En ese mismo contexto, calificó de “genocidio” la situación actual en la Franja de Gaza.
rmr