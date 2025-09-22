Embajada de Palestina agradece postura de Sheinbaum ante conflicto en Gaza

El mensaje fue acompañado por una imagen de la presidenta mexicana durante su participación en la llamada Conferencia del Pueblo, realizada este lunes, desde donde confirmó que México enviará a la ONU una postura basada en la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

Como se informó previamente, Sheinbaum declaró que el canciller Juan Ramón de la Fuente llevará este mensaje a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas y reiteró el reconocimiento de México a los Estados de Israel y Palestina. En ese mismo contexto, calificó de “genocidio” la situación actual en la Franja de Gaza.

