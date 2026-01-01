Embajada de México en alerta tras incendio en Suiza; SRE descarta mexicanos afectados

Lo que comenzó como una celebración de Año Nuevo en el bar Le Constellation, terminó en desastre. De acuerdo con medios locales, una bengala colocada en una botella de vino espumoso pudo haber detonado el incendio, que se propagó con rapidez por el techo del establecimiento, ubicado en un sótano.

El humo negro, la falta de visibilidad y el caos dificultaron la evacuación de los asistentes. “No veíamos nada por el humo. Pensé que no iba a salir”, relató un sobreviviente, quien logró escapar rompiendo una ventana. Lamentablemente, varios de sus acompañantes no corrieron con la misma suerte.

En conferencia de prensa, Frédéric Gisler, comandante de la policía cantonal, confirmó que “varias decenas de personas” perdieron la vida. La identificación de los cuerpos podría tardar varios días, mientras se notifica a las familias afectadas.

