Embajada de México en alerta tras incendio en Suiza; SRE descarta mexicanos afectados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo de Suiza, tras el incendio ocurrido en la localidad de Crans-Montana, donde un bar se convirtió en el epicentro de una tragedia al dejar un saldo de varias personas fallecidas y decenas de afectados.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la SRE informó que la Embajada de México en Suiza se mantiene en estado de alerta desde el inicio del incidente. Hasta el momento, no se reportan personas mexicanas entre las víctimas.
“En caso de requerir asistencia consular, recordamos el número de contacto de emergencias del @EmbaMexSui: +41 (0) 79 907 68 37”, indicó la dependencia.
Lo que comenzó como una celebración de Año Nuevo en el bar Le Constellation, terminó en desastre. De acuerdo con medios locales, una bengala colocada en una botella de vino espumoso pudo haber detonado el incendio, que se propagó con rapidez por el techo del establecimiento, ubicado en un sótano.
El humo negro, la falta de visibilidad y el caos dificultaron la evacuación de los asistentes. “No veíamos nada por el humo. Pensé que no iba a salir”, relató un sobreviviente, quien logró escapar rompiendo una ventana. Lamentablemente, varios de sus acompañantes no corrieron con la misma suerte.
En conferencia de prensa, Frédéric Gisler, comandante de la policía cantonal, confirmó que “varias decenas de personas” perdieron la vida. La identificación de los cuerpos podría tardar varios días, mientras se notifica a las familias afectadas.
