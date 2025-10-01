Embajada de EE.UU. seguirá tramitando visas pese a cierre federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar del cierre parcial del Gobierno federal de Estados Unidos, anunciado este 1 de octubre de 2025, la Embajada de EE.UU. en México confirmó que los trámites de visas y pasaportes seguirán operando con normalidad, "en la medida que la situación lo permita".

La información fue compartida por medio de las cuentas oficiales de redes sociales de la Embajada, donde también se notificó que se suspenderán las actualizaciones habituales en redes durante el cierre, salvo para emergencias de seguridad o protección.

“No actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección”, publicó la representación diplomática.

El cierre federal se activó luego de que el Congreso estadounidense no lograra aprobar un nuevo presupuesto antes del 30 de septiembre, lo cual provocó una suspensión temporal en agencias no esenciales. Sin embargo, las áreas consulares y migratorias seguirán brindando atención mientras dispongan de recursos y personal.

mrh