Elogia Dan Crenshaw operativos de la Marina; destaca cooperación México-EE.UU

Ciudad de México (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, el político y exmarino estadounidense, así como exmiembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Daniel Reed Crenshaw, reconoció a la Armada de México por los operativos contra el crimen organizado realizados en altamar.
En el post, Crenshaw felicitó las acciones emprendidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, destacando los resultados obtenidos en los litorales de México por parte del personal de la Secretaría de Marina (SEMAR). En el tuit, se lee:
“Otro ejemplo impresionante de cómo se abate la actividad de los cárteles. ¡Felicitaciones a la Armada de México! Y la cooperación con Estados Unidos no ha sido tan sólida en años, lo cual es un testimonio tanto del presidente Trump como de la presidenta Sheinbaum. Necesitamos más de esto.”
Además, matizó que actualmente México y Estados Unidos viven un momento de cooperación bilateral sin precedentes.
Por su parte, el titular de seguridad en el país, García Harfuch, resaltó las acciones de vigilancia marítima, especialmente en las costas de Guerrero.
En su publicación, señaló:
“Resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de @SEMAR_mx, en las costas de Guerrero se aseguraron 900 kilos de cocaína. Con este decomiso, suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar en la presente administración.”
