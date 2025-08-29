Elogia Dan Crenshaw operativos de la Marina; destaca cooperación México-EE.UU

Ciudad de México (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, el político y exmarino estadounidense, así como exmiembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Daniel Reed Crenshaw, reconoció a la Armada de México por los operativos contra el crimen organizado realizados en altamar.

En el post, Crenshaw felicitó las acciones emprendidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, destacando los resultados obtenidos en los litorales de México por parte del personal de la Secretaría de Marina (SEMAR). En el tuit, se lee:

“Otro ejemplo impresionante de cómo se abate la actividad de los cárteles. ¡Felicitaciones a la Armada de México! Y la cooperación con Estados Unidos no ha sido tan sólida en años, lo cual es un testimonio tanto del presidente Trump como de la presidenta Sheinbaum. Necesitamos más de esto.”