Ellas son las amigas de Debanhi; rompen el silencio, pero temen

Las chicas contaron que llegaron a una primera fiesta en la que estuvieron aproximadamente una hora y 40 minutos, pero se fueron por iniciativa de Debanhi:

“Ella estaba tomando y de repente dijo ‘ya me aburrí de esta fiesta, ya nos vamos’, y yo le dije ‘ok, si quieres'”, contó Sarahí.

Al salir de ahí, Debanhi habría propuesto ir a otra fiesta cerca y para ello le pasó la ubicación a Ivonne para que pidiera un servicio particular en DiDi.

Las jóvenes "tomaron el DiDi" y llegaron a una segunda fiesta, que ya había terminado, por lo que optaron por ir a una tercer fiesta a propuesta de Debanhi.

La tercera fiesta era en “unas quintas”, a donde el chofer de DiDi las llevó, pero esta fiesta también ya había terminado. Las jóvenes decidieron ir a una cuarta reunión, donde finalmente el chofer las dejó, pero en el transcurso fue que pidieron el número del conductor para que fuera por ellas de regreso.

Las chicas estuvieron en una cuarta fiesta y de ahí se fueron caminando a una quinta reunión aproximadamente a la 1:30 de la madrugada.

En esta fiesta, dijeron las amigas, Debanhi convivió con muchas “bolitas” de gente, pero ellas sólo le limitaron a estar en una mesa con unos jóvenes.

Asimismo, aseveraron que sólo tomaron vodka, pero desconocieron si Debanhi consumió algo más.

Posteriormente las amigas refirieron que un grupo de personas se quería llevar a Debanhi, pero ellas no lo permitieron, y fue en ese momento que Escobar salió corriendo al baño de hombres.

“Se mete ahí, no quiere salir, se pone necia diciendo que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero si la dejábamos. Después de eso ella sola sale corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le digo que tranquila y me empieza a manotear, a decir que la deje en paz. Me hago para atrás y ella vuelve correr, a rodear la alberca”, dijo Sarahí.

Luego de eso al parecer un joven intentó tranquilizar a Debanhi, quien salió corriendo a la calle, y detrás de ellos un grupo de personas.

Debanhi supuestamente mordió, manoteó e intentó patear al chico que buscaba tranquilizarla, como se dio a conocer en un video, que comprobaría esta versión de las amigas.