Elektra pierde batalla fiscal; SCJN ordena pagar más de 33 mil mdp al SAT

Además del fallo contra Elektra, los ministros rechazaron un intento del corporativo por apartar a la ministra Lenia Batres Guadarrama de los casos relacionados con el grupo, a pesar de que en años previos expresó críticas hacia su presidente en redes sociales. La Corte consideró que esas expresiones no representaban un riesgo de parcialidad suficiente para justificar su exclusión.

La validez del proceso también fue cuestionada por el propio Ricardo Salinas en redes sociales, al alegar que no se respetaron los tiempos legales para la publicación de los casos en la lista de la Corte. Sin embargo, el secretario general de Acuerdos del máximo tribunal, Rafael Coello Cetina, confirmó que el procedimiento fue legítimo, al haber sido publicado desde el 7 de noviembre, superando el mínimo requerido de tres días naturales.

Uno de los asuntos más significativos fue el relacionado con el amparo directo en revisión 6321/2024. Este fue desechado luego de que la Secretaría de Hacienda impugnara la decisión previa de la ministra presidenta Norma Piña, quien había admitido a trámite el caso. El nuevo criterio de la Corte sostiene que este litigio no aporta una novedad constitucional suficiente, dado que ya existen precedentes similares resueltos por el tribunal.

