Elefanta "Ely" enfrenta enfermedades crónicas; seguirá en Zoológico de Aragón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La elefanta africana “Ely”, conocida como “La elefanta más triste del mundo”, continuará en el Zoológico de San Juan de Aragón, luego de que el Poder Judicial rechazara una petición para trasladarla a un santuario. Activistas animalistas habían reunido más de 200 mil firmas para exigir su retiro, argumentando que padece diversas enfermedades crónicas.

De acuerdo con información de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre (DGZCFS), “Ely” presenta padecimientos como osteoartritis, artrosis, una fístula en la mandíbula izquierda y una lesión dérmica en el dorso, problemas derivados de procesos degenerativos e irreversibles. Especialistas señalan que estas condiciones podrían estar relacionadas con los 25 años que pasó en un circo antes de llegar al zoológico.

La bióloga María Adriana Fernández Ortega, de la DGZCFS, señaló que pese a sus padecimientos, el ejemplar se encuentra en “aparente buen estado de salud” y recibe atención médica diaria especializada, además de cuidados constantes por parte de biólogos y veterinarios.