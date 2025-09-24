Electrolit y Suerox podrían pagar más impuestos en 2026 por exceso de azúcares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las bebidas con electrolitos y sueros orales, como Electrolit y Suerox, podrían enfrentar un nuevo impuesto a partir de 2026 debido a su alto contenido de azúcares, según propusieron legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La propuesta se planteó este 24 de septiembre de 2025, durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en la Cámara de Diputados, como parte del análisis del Paquete Económico 2026.

De acuerdo con diputados del PT y del PVEM, aplicar este impuesto permitiría obtener una recaudación de hasta 5 mil millones de pesos. Afirmaron que, al estar clasificadas como sueros rehidratantes de uso médico, estas bebidas actualmente están exentas de impuestos y no portan sellos de advertencia contemplados en la Norma Oficial Mexicana 051.