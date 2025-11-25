El vaso de oso más viral de Starbucks llega a México este diciembre

Este artículo, que se agotó en cuestión de horas en su país de origen, será ofrecido en México en unidades limitadas, por lo que se espera una alta demanda desde su primer día.

Los consumidores podrán acceder al Bearista Cup mediante la compra de una bebida tamaño Grande (400 ml) o Venti (500 ml), ya sea caliente, fría o tipo Frappuccino, preparada en barra. Esta compra otorga la posibilidad de adquirir el vaso, siempre y cuando haya disponibilidad en la tienda.

Solo se pueden servir bebidas frías en el vaso.

Las bebidas se cobrarán a precio de lista.

Cada tienda tendrá disponibilidad limitada.

Aunque su precio original fue de $29.95 dólares, en México aún no se ha confirmado el costo final. Sin embargo, se estima que podría oscilar entre $550 y $900 pesos mexicanos, dependiendo del punto de venta y el valor de importación.

El Bearista Cup es una pieza coleccionable navideña que ha ganado notoriedad gracias a su diseño: un vaso de cristal con forma de oso, que sostiene una bebida con sus patitas. Viene con una tapa en forma de gorro tejido verde y un popote reutilizable en tonos verde y blanco. Su capacidad es de 591 ml (20 oz).

En plataformas de reventa en Estados Unidos, el vaso ha llegado a cotizarse hasta en 600 dólares, lo que ha aumentado su valor percibido entre coleccionistas y seguidores de la marca.

