El truco legal para convertir 12 días de vacaciones en 33

La clave está en combinar asuetos oficiales, fines de semana y vacaciones
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Enero avanza con paso lento para muchos trabajadores, todavía con la nostalgia de las fiestas decembrinas y el peso del regreso a la rutina. Sin embargo, el calendario guarda un as bajo la manga: aunque este año no trae “mega puentes”, sí ofrece la posibilidad de transformar apenas 12 días de vacaciones en hasta 33 días no laborales, si se usan con inteligencia.

La fórmula es sencilla, legal y está respaldada por la Ley Federal del Trabajo. Aplica únicamente para quienes trabajan de lunes a viernes, no laboran en días de descanso obligatorio y cuentan con 12 días de vacaciones, correspondientes al primer año de trabajo. Para ellos, el secreto está en tejer los días de asueto con fines de semana y vacaciones, creando descansos largos sin pedir más tiempo del permitido.

De acuerdo con la LFT, los días festivos oficiales son:

  • Primer lunes de febrero (Constitución)

  • Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez)

  • 1 de mayo (Día del Trabajo)

  • 16 de septiembre (Independencia de México)

  • Tercer lunes de noviembre (Revolución Mexicana)

  • 25 de diciembre (Navidad)

En el calendario, estos se reflejan en las siguientes fechas clave:

  • Lunes 2 de febrero

  • Lunes 16 de marzo

  • Jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Viernes 1 de mayo

  • Miércoles 16 de septiembre

  • Lunes 16 de noviembre

  • Viernes 25 de diciembre

Los días que deberás pedir como vacaciones

  • 3 y 4 de febrero

  • 13 y 17 de marzo

  • 4 de mayo

  • 17 y 18 de septiembre

  • 17 de noviembre

  • 28, 29, 30 y 31 de diciembre

No se trata de tener más días, sino de saber usarlos mejor. Con planeación, el calendario laboral puede dejar de ser un enemigo y convertirse en un aliado para el descanso, el bienestar y el equilibrio entre la vida personal y el trabajo.
