El truco legal para convertir 12 días de vacaciones en 33

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Enero avanza con paso lento para muchos trabajadores, todavía con la nostalgia de las fiestas decembrinas y el peso del regreso a la rutina. Sin embargo, el calendario guarda un as bajo la manga: aunque este año no trae “mega puentes”, sí ofrece la posibilidad de transformar apenas 12 días de vacaciones en hasta 33 días no laborales, si se usan con inteligencia.

La fórmula es sencilla, legal y está respaldada por la Ley Federal del Trabajo. Aplica únicamente para quienes trabajan de lunes a viernes, no laboran en días de descanso obligatorio y cuentan con 12 días de vacaciones, correspondientes al primer año de trabajo. Para ellos, el secreto está en tejer los días de asueto con fines de semana y vacaciones, creando descansos largos sin pedir más tiempo del permitido.