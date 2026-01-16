El truco legal para convertir 12 días de vacaciones en 33

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Enero avanza con paso lento para muchos trabajadores, todavía con la nostalgia de las fiestas decembrinas y el peso del regreso a la rutina. Sin embargo, el calendario guarda un as bajo la manga: aunque este año no trae “mega puentes”, sí ofrece la posibilidad de transformar apenas 12 días de vacaciones en hasta 33 días no laborales, si se usan con inteligencia.
La fórmula es sencilla, legal y está respaldada por la Ley Federal del Trabajo. Aplica únicamente para quienes trabajan de lunes a viernes, no laboran en días de descanso obligatorio y cuentan con 12 días de vacaciones, correspondientes al primer año de trabajo. Para ellos, el secreto está en tejer los días de asueto con fines de semana y vacaciones, creando descansos largos sin pedir más tiempo del permitido.
Primer lunes de febrero (Constitución)
Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez)
1 de mayo (Día del Trabajo)
16 de septiembre (Independencia de México)
Tercer lunes de noviembre (Revolución Mexicana)
25 de diciembre (Navidad)
Lunes 2 de febrero
Lunes 16 de marzo
Jueves 2 y viernes 3 de abril
Viernes 1 de mayo
Miércoles 16 de septiembre
Lunes 16 de noviembre
Viernes 25 de diciembre
3 y 4 de febrero
13 y 17 de marzo
4 de mayo
17 y 18 de septiembre
17 de noviembre
28, 29, 30 y 31 de diciembre
RPO