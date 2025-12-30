México

El salario mínimo subirá 13% en 2026: lo que debes saber

Entra en vigor el 1 de enero de 2026
El salario diario pasará de 278.80 a 315.04 pesos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El salario mínimo en México volverá a subir en 2026. No es solo una cifra: es una señal de la política laboral que busca recomponer el poder adquisitivo de millones de trabajadores frente al encarecimiento constante de la vida. Con un aumento del 13%, el nuevo monto entrará en vigor el 1 de enero de 2026, con impactos directos y otros menos visibles, pero igual de relevantes.

De acuerdo con información del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, el salario mínimo diario en México pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos, como parte de una estrategia de recuperación salarial impulsada desde el gobierno federal.

El nuevo salario mínimo comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, todas las empresas del país estarán obligadas a ajustar los salarios conforme al nuevo tabulador.

Con el aumento del 13%, el ingreso mensual aproximado será de 9 mil 582.47 pesos. En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, se contempla un incremento adicional del 5%, lo que elevará el ingreso mensual a cerca de 13 mil 149.80 pesos.

El impacto directo será para los trabajadores que perciben el salario mínimo, quienes podrían experimentar una mejora en su poder adquisitivo frente a gastos básicos como alimentos, transporte y vivienda.

De manera indirecta, el ajuste también beneficiaría a pensionados que reciben montos mínimos, particularmente aquellos regulados por la Ley del IMSS de 1997, ya que estas pensiones están vinculadas al salario mínimo vigente.

Salario Mínimo
trabajadores en México

