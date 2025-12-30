El salario mínimo subirá 13% en 2026: lo que debes saber

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El salario mínimo en México volverá a subir en 2026. No es solo una cifra: es una señal de la política laboral que busca recomponer el poder adquisitivo de millones de trabajadores frente al encarecimiento constante de la vida. Con un aumento del 13%, el nuevo monto entrará en vigor el 1 de enero de 2026, con impactos directos y otros menos visibles, pero igual de relevantes.
De acuerdo con información del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, el salario mínimo diario en México pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos, como parte de una estrategia de recuperación salarial impulsada desde el gobierno federal.
El impacto directo será para los trabajadores que perciben el salario mínimo, quienes podrían experimentar una mejora en su poder adquisitivo frente a gastos básicos como alimentos, transporte y vivienda.
De manera indirecta, el ajuste también beneficiaría a pensionados que reciben montos mínimos, particularmente aquellos regulados por la Ley del IMSS de 1997, ya que estas pensiones están vinculadas al salario mínimo vigente.
RPO