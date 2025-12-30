El salario mínimo subirá 13% en 2026: lo que debes saber

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El salario mínimo en México volverá a subir en 2026. No es solo una cifra: es una señal de la política laboral que busca recomponer el poder adquisitivo de millones de trabajadores frente al encarecimiento constante de la vida. Con un aumento del 13%, el nuevo monto entrará en vigor el 1 de enero de 2026, con impactos directos y otros menos visibles, pero igual de relevantes.

De acuerdo con información del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, el salario mínimo diario en México pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos, como parte de una estrategia de recuperación salarial impulsada desde el gobierno federal.