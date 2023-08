‘’El rumbo está trazado, es el rumbo de la Cuarta Transformación’’: Claudia Sheinbaum

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- “El rumbo está trazado, es el rumbo de la honestidad, es el rumbo de amor al pueblo, es el rumbo de la prosperidad compartida, es el rumbo de que por el bien de todos, primero los pobres, es el rumbo de la Cuarta Transformación”, resaltó Claudia Sheinbaum Pardo durante la Asamblea informativa regional que encabezó en Jalisco.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum recordó que el camino de la Cuarta Transformación también significa que hoy es tiempo de mujeres, pues aseguró que ocho de cada diez mexicanos y mexicanas prefieren que sea una mujer la que esté al frente de las decisiones que se toman en el país, esto según diferentes encuestas que han sido publicadas desde hace unos meses.

“Además de 4T, es tiempo de mujeres, no quiere decir que por ser tiempo de mujeres ya no es tiempo de hombres, o que por ser tiempo de mujeres ya no es tiempo de la diversidad, es tiempo de todas y todos los mexicanos, particularmente de todo el pueblo de México”, reiteró.

Recordó que la transformación del país, que comenzó con la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede terminarse, pues es gracias a este movimiento que se han impulsado programas sociales como becas para jóvenes o la pensión para los adultos mayores, así como proyectos de alto impacto como el Tren Maya y la Planta Solar de Sonora, por lo que consideró necesario dar continuidad a estos proyectos e ir más allá para generar riquezas compartidas y que de esta manera sean cada vez más los mexicanos que salen de la pobreza.