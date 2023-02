"El Rey" Zambada dice que pagó 5 mdd a García Luna por apoyo al cártel

En el primer encuentro entregaron a García Luna 3 millones de dólares que fueron acomodados en un portafolio y una maleta “negra y grande, como la que usan los deportistas”, pero como El Rey no quería ser reconocido por el exfuncionario, esperó en el bar del restaurante, mientras tanto, Paredes se encargó de entregar el dinero.

“Yo vi a García Luna y dos personas más llegar y subir, y 15 minutos más tarde salir con las maletas en donde estaba el dinero”.

Tres semanas después se llevó a cabo la segunda reunión en el mismo sitio y entregaron a Genaro García Luna 2 millones de dólares. Y pese a que nuevamente el exfuncionario se reunió con Paredes, bajó y saludó a El Rey.

“Él me dijo que mucho gusto y yo le dije lo mismo, pero luego me fui y se quedaron reunidos los demás. Yo puse el dinero, pero no quería que me reconociera porque no quería terminar investigado y en las listas de los más buscados”, dijo El Rey.

Finalmente, Reynaldo Zambada afirmó que García Luna se habría comprometido a “seguir apoyando al cártel y que no hubiera detenciones, ni operativos y pudieran seguir trabajando”.

Estas declaraciones reafirman a las Miguel Madrigal, agente de la DEA, quien dijo tener datos de inteligencia que en el restaurante Campos Elíseos, García Luna habría recibido dinero del narcotráfico, y es que, también Sergio Villareal, El Grande, sostuvo al inicio del juicio que el cártel creció gracias al apoyo del exfuncionario.

EA