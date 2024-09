El pueblo debe gobernar para liberarse; Antorcha es la vanguardia y la consciencia de clase

Por su parte, el dirigente de la agrupación en el Estado de México, Brasil Acosta Peña, remarcó que, pese a los embates, Antorcha sigue más viva que nunca y que, a diferencia de otros grupos políticos, no están coaccionados por apoyos o tarjetas, sino que lo hacen por una verdadera convicción de cambiar la situación del país: "Quisieron acabar con nosotros pero no pudieron y no resolvieron los problemas esenciales a los que se habían comprometido; la inseguridad, la falta de salud. Aquí estamos celebrando 36 años y vamos por más, hasta lograr que México se convierta en una patria más justa y equitativa".

Por su parte, Telesforo García Carreón, dirigente de Chimalhuacán y anfitrión del evento, afirmó que la convocatoria de más de 15 mil antorchistas era una prueba fehaciente de lo que se ha hecho por este municipio. Sin embargo, advirtió: "No basta ganar el poder público en un municipio y hacer las cosas bien, mientras el resto del país es un verdadero infierno. Los antorchistas debemos elevar la mira y ver más allá de nuestra calle, ya que necesitamos no sólo un nuevo Chimalhuacán, sino un nuevo México", concluyó.

El evento estuvo engalanado por un acto cultural con la poesía “El pueblo”, de Pablo Neruda; la canción “La luna y el toro”, de Carlos Castellanos y el baile “Fiesta Norteña” a cargo del “Ballet Estatal Humberto Vidal Mendoza”; el banquete artístico mantuvo muy atentos a los miles de asistentes que reafirmaron su compromiso y la tarea de ser la vanguardia de los trabajadores de México para conquistar un futuro mejor y de bienestar para todos.

avl