El perrito Pay de Limón inspira iniciativa de ley contra la crueldad animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 1 de octubre, se presentó ante el Senado la iniciativa “Ley Pay de Limón”, inspirada en el perrito rescatado que se convirtió en símbolo de resiliencia y lucha contra el maltrato animal.
Pay de Limón sobrevivió a un acto de crueldad donde perdió sus patitas delanteras, fue rescatado por la asociación Milagros Caninos y hoy camina gracias a prótesis fabricadas en Estados Unidos. A sus 15 años, estuvo presente en el Senado durante la presentación de la iniciativa que lleva su nombre.
La propuesta busca tipificar el maltrato animal como delito grave a nivel federal, con penas de 2 a 10 años de cárcel, especialmente en casos de crueldad extrema o reincidencia. También contempla la creación de canales de denuncia accesibles, campañas de transformación cultural y estrategias de prevención vinculadas a la violencia familiar.
Esta propuesta presenta una medida que no solo protege a los animales, sino que fortalece la seguridad y el tejido social de México.
BCT