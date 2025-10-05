El perrito Pay de Limón inspira iniciativa de ley contra la crueldad animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 1 de octubre, se presentó ante el Senado la iniciativa “Ley Pay de Limón”, inspirada en el perrito rescatado que se convirtió en símbolo de resiliencia y lucha contra el maltrato animal.

Pay de Limón sobrevivió a un acto de crueldad donde perdió sus patitas delanteras, fue rescatado por la asociación Milagros Caninos y hoy camina gracias a prótesis fabricadas en Estados Unidos. A sus 15 años, estuvo presente en el Senado durante la presentación de la iniciativa que lleva su nombre.