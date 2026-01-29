El pepino está en su mejor temporada y Profeco revela precios en todo México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pepino, una de las hortalizas más populares y frescas del mercado, no solo es delicioso y refrescante, sino que, además, ofrece grandes beneficios nutricionales. Este mes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha dado a conocer los precios promedio de este alimento en todo México, que pueden variar significativamente dependiendo de la región.

El pepino: fresco, nutritivo y económico

Originario del sur de Asia, el pepino se cultiva de manera masiva en México, donde es una de las hortalizas más importantes. En 2024, se alcanzaron las 959 mil toneladas de pepino cultivadas, posicionando a México como el cuarto productor mundial. Además, el pepino es fundamental en la dieta por su bajo aporte calórico y su contenido de agua (95-96%), lo que lo convierte en un excelente hidratante.

En cuanto a sus beneficios, el pepino no solo hidrata, sino que también es una fuente de antioxidantes como el betacaroteno. Este poder antioxidante le da propiedades calmantes para la piel, siendo habitual en tratamientos de spa y mascarillas faciales. También es rico en fibra y vitaminas, incluyendo vitamina C, vitamina E y algunas vitaminas del grupo B, como los folatos.

Precios del pepino: ¿dónde es más barato y más caro?

De acuerdo con el monitoreo de la Profeco realizado entre el 19 y el 23 de enero de 2026, el pepino se encuentra a diferentes precios en varias partes del país. El precio promedio fue de $22.66 por kilogramo, pero la variabilidad es notable.