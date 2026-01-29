El pepino está en su mejor temporada y Profeco revela precios en todo México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pepino, una de las hortalizas más populares y frescas del mercado, no solo es delicioso y refrescante, sino que, además, ofrece grandes beneficios nutricionales. Este mes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha dado a conocer los precios promedio de este alimento en todo México, que pueden variar significativamente dependiendo de la región.
Originario del sur de Asia, el pepino se cultiva de manera masiva en México, donde es una de las hortalizas más importantes. En 2024, se alcanzaron las 959 mil toneladas de pepino cultivadas, posicionando a México como el cuarto productor mundial. Además, el pepino es fundamental en la dieta por su bajo aporte calórico y su contenido de agua (95-96%), lo que lo convierte en un excelente hidratante.
En cuanto a sus beneficios, el pepino no solo hidrata, sino que también es una fuente de antioxidantes como el betacaroteno. Este poder antioxidante le da propiedades calmantes para la piel, siendo habitual en tratamientos de spa y mascarillas faciales. También es rico en fibra y vitaminas, incluyendo vitamina C, vitamina E y algunas vitaminas del grupo B, como los folatos.
De acuerdo con el monitoreo de la Profeco realizado entre el 19 y el 23 de enero de 2026, el pepino se encuentra a diferentes precios en varias partes del país. El precio promedio fue de $22.66 por kilogramo, pero la variabilidad es notable.
El precio mínimo:
$13.00/kg en el mercado San Juan en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Precios en tiendas comunes:
En Bodega Aurrera y Ley Express se encontró el pepino a $14.50/kg en diversas ubicaciones como Chihuahua, Durango, Saltillo y Culiacán.
En Walmart, el precio osciló entre $14.90/kg en lugares como Naucalpan, Tlalnepantla y Huixquilucan, Estado de México.
El precio máximo:
Se registraron precios de hasta $38.00/kg en el mercado Samula en Campeche y el mercado Genaro Codina en Zacatecas.
En Súper Kompras de Toluca, el pepino alcanzó los $37.90/kg.
El pepino está en su mejor temporada entre los meses de enero y mayo, por lo que es el momento perfecto para disfrutar de sus propiedades hidratantes, refrescantes y bajas en calorías. Además de consumirse fresco, se puede disfrutar en encurtidos, jugos o como parte de ensaladas.
Si te interesa saber más sobre los precios del pepino o de otras frutas y verduras, la Profeco tiene a tu disposición herramientas de consulta, como la plataforma "Quién es Quién en los Precios". De esta manera, podrás conocer los precios más justos y hacer una compra informada.
Consulta la Guía de Consumo completa en: Revista del Consumidor
Consulta los precios en tiempo real en: Quién es Quién en los Precios
SHA