El otoño 2025 llega a México este 22 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada del 22 de septiembre marcará el inicio del otoño 2025 en México. Ese día, a las 6:44 horas, ocurrirá el equinoccio, fenómeno astronómico que equilibra la duración del día y la noche y que da la bienvenida a una estación reconocida por sus cambios de clima y de paisaje.

Con el paso de los días, la luz solar se reduce y las temperaturas descienden, lo que genera contrastes: mañanas frescas, tardes templadas y noches frías. Aunque en esta temporada las lluvias tienden a disminuir, especialistas advierten que todavía pueden registrarse tormentas de corta duración, vientos fuertes y bancos de niebla, sobre todo en las regiones altas del país.

El otoño también se distingue por la transformación del entorno natural. Las hojas verdes de los árboles ceden lugar a tonalidades ocres, doradas y rojizas, creando paisajes que son considerados postales vivientes. Este fenómeno ocurre porque la reducción de la radiación solar limita la producción de clorofila y revela pigmentos que habitualmente permanecen ocultos.

Más allá de lo visual, la estación es esperada por los amantes de la observación astronómica. Durante octubre se podrán apreciar las lluvias de meteoros Dracónidas y Oriónidas, espectáculos que suelen atraer a comunidades científicas y al público en general a zonas despejadas y libres de contaminación lumínica.

En el ámbito cultural, el otoño se enlaza con tradiciones profundamente mexicanas. Octubre abre paso a la preparación del Día de Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas del país, que combina ritualidad, memoria y expresión artística. Así, la nueva estación no solo marca una transición climática, sino también un periodo de renovación simbólica que conecta al cielo con la tierra y a la naturaleza con la cultura.

