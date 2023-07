"El operativo es una farsa"; desmiente Alejandro Moreno cateo a sus propiedades

Asimismo, Moreno Cárdenas aseguró que estos ataques en su contra no son obra de la “casualidad” y señaló que llegan en una época "en la que están ocurriendo definiciones importantes para el futuro de la nación", en referencia al proceso rumbo a las elecciones de 2024.

El líder partidista finalizó su mensaje reiterando que continuará con su trabajo para la construcción del Frente Amplio por México. “No me van a doblar y no me van a echar para atrás. Seguiré defendiendo la democracia y sus acciones”.