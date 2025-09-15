El mundo se pinta de verde, blanco y rojo por la Independencia de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 15 de septiembre de 2025, la celebración por el aniversario del inicio de la Independencia de México no solo se vivió en territorio nacional, sino que también cruzó fronteras para ser conmemorada en diversos puntos del mundo, como una muestra de respeto, amistad y reconocimiento a la cultura mexicana.

Uno de los gestos más visibles ocurrió en Nueva York, donde el emblemático Empire State Building se iluminó con los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana, en un homenaje visual que ha sido repetido en años anteriores. Este tipo de actos simbólicos también se replican en otros países, como Francia, China y Polonia, donde se iluminaron edificios históricos y sedes diplomáticas.