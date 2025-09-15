El mundo se pinta de verde, blanco y rojo por la Independencia de México
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 15 de septiembre de 2025, la celebración por el aniversario del inicio de la Independencia de México no solo se vivió en territorio nacional, sino que también cruzó fronteras para ser conmemorada en diversos puntos del mundo, como una muestra de respeto, amistad y reconocimiento a la cultura mexicana.
Uno de los gestos más visibles ocurrió en Nueva York, donde el emblemático Empire State Building se iluminó con los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana, en un homenaje visual que ha sido repetido en años anteriores. Este tipo de actos simbólicos también se replican en otros países, como Francia, China y Polonia, donde se iluminaron edificios históricos y sedes diplomáticas.
En Varsovia, el embajador Juan Sandoval Mendiolea encabezó la ceremonia del Grito de Independencia frente a la comunidad mexicana residente en Polonia, mientras que en Ucrania, a pesar del contexto de guerra, se emitieron mensajes de felicitación hacia el pueblo mexicano.
A través de sus redes sociales, varias embajadas mexicanas compartieron imágenes y videos de los actos protocolarios y culturales que se llevaron a cabo, sobre todo en naciones asiáticas y europeas, como parte del fortalecimiento de los lazos diplomáticos y culturales de México con el mundo.
Este tipo de gestos refuerzan el papel simbólico y emocional que tiene el Día de la Independencia para las y los mexicanos que residen en el extranjero, así como el respeto que otras naciones demuestran hacia la historia y tradiciones de México.
agm