"El Mayo" Zambada se declarará culpable en EU; colaboraría con autoridades, aseguran

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable de múltiples cargos de narcotráfico ante una corte federal en Brooklyn, Nueva York, el próximo lunes 25 de agosto, según informaron medios internacionales citando documentos oficiales. La audiencia está programada a las 12:00 horas y será presidida por el juez Brian Cogan.

La decisión del capo mexicano forma parte de un acuerdo con fiscales estadounidenses que, a cambio de su declaración de culpabilidad, no buscarán la pena de muerte. Zambada podría además convertirse en testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos, lo que implicaría revelar información clave sobre las operaciones del cártel.

El convenio incluiría cláusulas obligatorias de colaboración, similares a otros casos recientes como el de Ovidio Guzmán. Estas condiciones suelen exigir la entrega de datos sobre la estructura criminal, aliados estratégicos y recursos económicos de la organización delictiva, a cambio de una recomendación de sentencia más benévola.