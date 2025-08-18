"El Mayo" Zambada se declarará culpable en EU; colaboraría con autoridades, aseguran

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable de múltiples cargos de narcotráfico ante una corte federal en Brooklyn, Nueva York, el próximo lunes 25 de agosto, según informaron medios internacionales citando documentos oficiales. La audiencia está programada a las 12:00 horas y será presidida por el juez Brian Cogan.
La decisión del capo mexicano forma parte de un acuerdo con fiscales estadounidenses que, a cambio de su declaración de culpabilidad, no buscarán la pena de muerte. Zambada podría además convertirse en testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos, lo que implicaría revelar información clave sobre las operaciones del cártel.
El convenio incluiría cláusulas obligatorias de colaboración, similares a otros casos recientes como el de Ovidio Guzmán. Estas condiciones suelen exigir la entrega de datos sobre la estructura criminal, aliados estratégicos y recursos económicos de la organización delictiva, a cambio de una recomendación de sentencia más benévola.
Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeródromo cercano a El Paso, Texas. Según su versión, fue llevado por la fuerza en un avión tras ser secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde enfrentó cargos más graves, incluyendo tráfico de fentanilo.
Durante su audiencia inicial, los fiscales —los mismos que participaron en el juicio de Genaro García Luna— plantearon la posibilidad de pena capital. Sin embargo, el pasado 5 de agosto se notificó formalmente que el gobierno estadounidense ya no buscaría esa condena, decisión avalada por la fiscal general Pamela Bondi.
Una vez que “El Mayo” cambie su declaración de “no culpable” a “culpable”, el juez Cogan fijará un periodo, posiblemente de hasta seis meses, para emitir la sentencia definitiva. Mientras tanto, Zambada permanecerá recluido en la Cárcel Metropolitana de Brooklyn y podría cumplir con compromisos estipulados en el acuerdo, como la entrega de información clave para el gobierno.
