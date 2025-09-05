‘El cuerpo es lo más importante’: Osmar Olvera se suma a campaña nacional de salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El campeón mundial y doble medallista olímpico de clavados, Osmar Olvera Ibarra, fue nombrado Embajador de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre en todo el país.

La designación fue entregada por el doctor Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública, quien resaltó la importancia de sumar a figuras reconocidas en el deporte para impulsar la participación ciudadana.

“No puedo dejar pasar una extraordinaria oportunidad de presentarles a Osmar, un personaje de México”, expresó Aceves Villagrán.

La Semana Nacional de Salud Pública es una estrategia de la Secretaría de Salud que busca impactar a más de 20 millones de mexicanos mediante acciones de prevención, promoción de hábitos saludables y participación comunitaria.