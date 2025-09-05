México

‘El cuerpo es lo más importante’: Osmar Olvera se suma a campaña nacional de salud

‘El cuerpo es lo más importante’: Osmar Olvera se suma a campaña nacional de salud
FOTOGRAMA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El campeón mundial y doble medallista olímpico de clavados, Osmar Olvera Ibarra, fue nombrado Embajador de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre en todo el país.

La designación fue entregada por el doctor Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública, quien resaltó la importancia de sumar a figuras reconocidas en el deporte para impulsar la participación ciudadana.

“No puedo dejar pasar una extraordinaria oportunidad de presentarles a Osmar, un personaje de México”, expresó Aceves Villagrán.

La Semana Nacional de Salud Pública es una estrategia de la Secretaría de Salud que busca impactar a más de 20 millones de mexicanos mediante acciones de prevención, promoción de hábitos saludables y participación comunitaria.

Entre sus actividades destacan:

  • Ferias de la Salud en espacios públicos.

  • Talleres educativos en escuelas y centros de trabajo.

  • Campañas de detección oportuna y tamizaje.

  • Intervenciones en comunidades rurales y poblaciones vulnerables.

El programa tendrá un enfoque de equidad, con prioridad para comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, niños en zonas rurales y población migrante.

Como embajador, Olvera invitó a la ciudadanía a involucrarse en las actividades y a mantener un estilo de vida activo:

“Los invito a que hagan deporte, que se mantengan activos y recuerden que el cuerpo es lo más importante, tenemos que estar siempre saludables”, señaló el clavadista.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Salud busca reforzar el vínculo entre el deporte y la salud preventiva, mostrando que el bienestar físico es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida.

mrh

Osmar Olvera
campaña nacional de salud

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com