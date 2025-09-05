‘El cuerpo es lo más importante’: Osmar Olvera se suma a campaña nacional de salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El campeón mundial y doble medallista olímpico de clavados, Osmar Olvera Ibarra, fue nombrado Embajador de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que se llevará a cabo del 6 al 13 de septiembre en todo el país.
La designación fue entregada por el doctor Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública, quien resaltó la importancia de sumar a figuras reconocidas en el deporte para impulsar la participación ciudadana.
“No puedo dejar pasar una extraordinaria oportunidad de presentarles a Osmar, un personaje de México”, expresó Aceves Villagrán.
La Semana Nacional de Salud Pública es una estrategia de la Secretaría de Salud que busca impactar a más de 20 millones de mexicanos mediante acciones de prevención, promoción de hábitos saludables y participación comunitaria.
Entre sus actividades destacan:
Ferias de la Salud en espacios públicos.
Talleres educativos en escuelas y centros de trabajo.
Campañas de detección oportuna y tamizaje.
Intervenciones en comunidades rurales y poblaciones vulnerables.
El programa tendrá un enfoque de equidad, con prioridad para comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, niños en zonas rurales y población migrante.
Como embajador, Olvera invitó a la ciudadanía a involucrarse en las actividades y a mantener un estilo de vida activo:
“Los invito a que hagan deporte, que se mantengan activos y recuerden que el cuerpo es lo más importante, tenemos que estar siempre saludables”, señaló el clavadista.
Con esta iniciativa, la Secretaría de Salud busca reforzar el vínculo entre el deporte y la salud preventiva, mostrando que el bienestar físico es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida.
