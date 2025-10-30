El Cuauhtémoc, 43 años de historia en los mares; regresa a México tras su percance en Nueva York

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Embajador y Caballero de los Mares, el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc (BE-01), arribará este domingo 2 de noviembre de 2025 al puerto de Cozumel, donde podrá ser visitado por el público como parte de su recorrido por puertos nacionales.

A través de un video difundido por la Secretaría de Marina (Semar), se invitó a la ciudadanía a recibir a la embarcación y convivir con su tripulación, integrada por cadetes y oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar.

“Nuestro Embajador y Caballero de los Mares, el buque escuela velero Cuauhtémoc, llega a Cozumel y tú puedes ser parte de este evento. Podrán visitarnos del 2 al 6 de noviembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas”, puntualizó la cadete Ochoa Pozos en el mensaje oficial.