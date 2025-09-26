El cosmos rosa: la flor silvestre que pinta de color los campos mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada año, entre julio y septiembre, los campos mexicanos se tiñen de tonos rosas y fucsias gracias a la floración del Cosmos bipinnatus, conocido popularmente como mirasol rosa, cósmea o flor del cosmos.

Perteneciente a la familia Asteraceae, la misma de girasoles, margaritas y dalias, esta flor silvestre es considerada uno de los símbolos más representativos del paisaje mexicano en otoño, junto con el cempasúchil y los girasoles.