El cosmos rosa: la flor silvestre que pinta de color los campos mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada año, entre julio y septiembre, los campos mexicanos se tiñen de tonos rosas y fucsias gracias a la floración del Cosmos bipinnatus, conocido popularmente como mirasol rosa, cósmea o flor del cosmos.
Perteneciente a la familia Asteraceae, la misma de girasoles, margaritas y dalias, esta flor silvestre es considerada uno de los símbolos más representativos del paisaje mexicano en otoño, junto con el cempasúchil y los girasoles.
El mirasol rosa brota en suelos de temporal, orillas de caminos y parcelas agrícolas, atrayendo a polinizadores como abejas, mariposas y otros insectos, fundamentales para el equilibrio ecológico.
Su aparición coincide con la temporada de chapulines, insectos abundantes tras las lluvias que también forman parte del ciclo natural y de la gastronomía mexiquense.
Aunque no es exclusivo del Estado de México, en esa región adquiere un carácter especial al convertirse en un espectáculo natural que anuncia el final del verano y de las lluvias, atrayendo a visitantes que buscan apreciar sus coloridos paisajes..
BCT