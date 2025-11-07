El cerdo en la cocina mexicana: historia, identidad y sabor nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México ocupa actualmente el octavo lugar mundial en producción de carne de cerdo y el séptimo en exportación, posicionándose como uno de los principales actores del mercado porcícola global. Sin embargo, el país enfrenta una paradoja estructural: pese a la alta producción nacional, cerca del 50% del consumo interno se cubre con importaciones, según datos del Instituto Mexicano de Porcicultura (IMP).

Contexto histórico: de la importación biológica al arraigo cultural

La crianza porcina en México se remonta a la llegada de los primeros cerdos traídos por los españoles en 1519. Veracruz fue el primer centro de cría porcina del continente americano, y desde entonces, el cerdo no solo se adaptó eficientemente al ecosistema nacional, sino que transformó el sistema alimentario. Su alta tasa de reproducción, facilidad de alimentación y aprovechamiento integral lo convirtieron en un animal estratégico.