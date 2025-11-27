El canciller Juan Ramón de la Fuente solicita licencia temporal para ausentarse de la SRE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, solicitó una licencia temporal para separarse de su cargo debido a que será sometido a un procedimiento quirúrgico, confirmaron fuentes oficiales de la dependencia.

Mientras se encuentra fuera de funciones, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, asumirá como encargado de despacho, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa en la Cancillería.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la naturaleza del procedimiento médico ni el tiempo estimado de recuperación. La SRE señaló que informará oportunamente sobre la evolución del estado de salud del canciller y los tiempos previstos para su reincorporación.